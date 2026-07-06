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Rio-clarenses aproveitam dia de sol e temperaturas amenas sem previsão de chuva nesta segunda-feira

A previsão do tempo para Rio Claro indica um dia de sol com presença de algumas nuvens nesta segunda-feira, 6 de julho. O início da manhã foi marcado pela ocorrência de névoa, com o registro de um denso nevoeiro em diversos pontos do município logo nas primeiras horas do dia.

A condição climática para o restante do período aponta para uma noite com poucas nuvens e ausência de probabilidade de chuvas na região. A temperatura mínima registrada foi de 13°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 25°C.

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Condições do ar e umidade

A umidade do ar apresentou índices elevados nesta manhã, atingindo a marca de 98%. As condições meteorológicas atuais seguem o padrão esperado para esta época do ano na região, sem alertas de instabilidade para as próximas horas.