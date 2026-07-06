Crianças estão no grupo de mais vulneráveis a SRAG

Cidade registra seis internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave e uma morte; cobertura vacinal ainda é baixa em grupos prioritários

Com a chegada do inverno e as temperaturas mais amenas, a preocupação das autoridades de saúde em Rio Claro aumenta com o crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O período favorece a circulação de vírus respiratórios, elevando o risco de internações, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades, o que reforça a importância da vacinação contra a gripe.

Diante desse cenário, especialistas reforçam a adoção de medidas de prevenção, como a higiene frequente das mãos, a ventilação dos ambientes e o uso de máscara em caso de sintomas. Rio Claro registrou, até maio deste ano, seis casos de internação por Síndrome Respiratória Aguda Grave, com um óbito.

Os registros de SRAG foram em fevereiro (um caso), abril (dois casos) e maio (três casos). A procura pela vacina da gripe está baixa no município, com a cobertura vacinal entre os grupos prioritários atingindo apenas 35,60%. Entre crianças menores de 6 anos, o índice é de 27,62%. Idosos têm 37,9% de cobertura, e gestantes, 39,07%.

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A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro tem empenhado esforços para estimular a população a se vacinar, incluindo atendimento aos sábados em Unidades Básicas de Saúde. A vacina da gripe é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença.

Importância da vacinação e o alerta da Fundação Municipal

Segundo a Fundação, o vírus da gripe circula no ar, especialmente em dias mais secos e frios, daí a urgência de as pessoas se vacinarem o quanto antes. O objetivo principal é reduzir internações, complicações e mortes por conta da doença, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde.