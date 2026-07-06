Fernanda Amato Elias. Foto: Arquivo Pessoal

Ocorrência envolveu três veículos e deixou duas vítimas fatais na rodovia, incluindo a profissional de saúde de 42 anos

Um grave acidente registrado na noite de sábado (4) na Rodovia SP-340, em Campinas, resultou na morte da médica rio-clarense Fernanda Amato Elias, de 42 anos. Além dela, outra vítima fatal foi confirmada no ocorrido que envolveu três veículos: um T-Cross dirigido pela médica, um Kwid e um HR-V.

De acordo com informações da concessionária Renovias, o T-Cross colidiu na traseira do Kwid. Em seguida, um dos veículos atingiu a defensa metálica, e o Kwid ficou parado na faixa 1 em posição de contrafluxo, sendo atingido frontalmente por um HR-V.

A rio-clarense, que conduzia o T-Cross, estava fora do veículo no momento em que foi atropelada pelo HR-V durante a colisão frontal, vindo a falecer no local. O motorista do HR-V não sofreu ferimentos, e a ocorrência confirmou mais uma morte fatal entre os envolvidos.

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Quem era Fernanda Amato Elias

Fernanda era médica intensivista e atuava na UTI do Hospital Centro Médico de Campinas. Ela era filha do médico cardiologista e clínico geral Salim Antonio Elias, que trabalha na Santa Casa de Rio Claro, e de Elaine Lobo Amato Elias.

Luto e homenagens

Pelas redes sociais, inúmeras mensagens de pesar foram compartilhadas por pacientes, amigos, familiares e colegas. As mensagens destacam o profissionalismo e o humanismo da médica. Seu corpo foi velado e sepultado no cemitério Memorial Cidade Jardim.