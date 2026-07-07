Viatura do 10º BAEP. Foto: Arquivo JC

Ação envolve BAEP e GAECO para cumprir mandados de prisão e busca contra investigados por homicídios e tráfico

Uma operação conjunta foi deflagrada nesta terça-feira (07), envolvendo o Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9), por intermédio do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10º BAEP), e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Núcleo Regional de Piracicaba.

A ação ocorre no município de Rio Claro/SP e tem como finalidade cumprir 03 mandados de prisão temporária, acompanhados de mandados de busca e apreensão domiciliar. Os alvos são indivíduos investigados por integrarem organização criminosa.

Os investigados possuem vínculo direto com o grupo criminoso denominado “Bonde do Magrelo”, associado à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Eles são suspeitos de participação em homicídios, bem como de envolvimento na logística de armas de fogo e entorpecentes.

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Detalhes da execução

Para a execução da operação, foram empregados 20 policiais militares do 10º BAEP, distribuídos em 06 viaturas operacionais, além de 03 equipes do SIPOM, totalizando 06 agentes.

Esta notícia será atualizada ao longo do dia, conforme a Polícia Militar divulgar novas informações oficiais.