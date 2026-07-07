Suspeito tentou retirar as armas da equipe durante a abordagem policial no Jardim Parque Industrial; caso foi registrado no Plantão Policial

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Jardim Parque Industrial, em Santa Gertrudes, na tarde do último sábado (04). A ação policial, que resultou em resistência e agressão contra os agentes, começou quando a equipe flagrou o suspeito entregando um objeto a outro indivíduo em via pública.

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Agressão e resistência à prisão

Durante a abordagem, o comprador confessou aos policiais que havia acabado de adquirir pedras de crack. Com o outro suspeito, foram encontradas mais porções da mesma substância, dinheiro e um aparelho celular. Ao receber voz de prisão, o homem reagiu violentamente, agredindo a equipe e tentando retirar as armas dos coldres dos agentes.

Os policiais precisaram utilizar força necessária para conter o agressor, momento em que moradores tentaram interferir na ocorrência. A situação foi controlada após a chegada de outras viaturas em apoio. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça por tráfico de drogas. O comprador foi ouvido pelas autoridades e, posteriormente, liberado.