Mesário é encarregado de abrir e organizar os materiais da votação • Fernando Frazão/Agência Brasil

Justiça Eleitoral realiza convocação para atuar nas mesas receptoras de votos no município

Para as Eleições 2026, que acontecem em 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno), cerca de 1.800 mesários em Rio Claro estão sendo convocados pela Justiça Eleitoral para atuar nas seções eleitorais. O levantamento do Jornal Cidade indica a necessidade desses colaboradores eleitorais nas escolas onde ocorrerão as votações no município.

Rio Claro possui duas zonas eleitorais: a 110ª, situada na Rua 8, 819, Centro, e a 288ª, localizada na Av. Treze, 634, também no Centro. As convocações continuam sendo realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para formar as equipes das mesas receptoras de votos em todo o estado.

Os e-mails de convocação detalham a função, local, datas e horários de comparecimento, além de um código para confirmação. Após receber a comunicação, o convocado deve acessar a página de convocação no tre-sp.jus.br em até três dias úteis. Para isso, será necessário informar o número do título de eleitor e o código enviado por e-mail.

Município conta com duas zonas eleitorais, a 110ª – localizada na Rua 8, 819, Centro e a 288ª, que fica na Av. Treze, 634

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Guilherme Taufic, chefe do cartório da 110ª Zona Eleitoral, alertou que “as pessoas que trabalharam como mesários na última eleição ou que se inscreveram como mesários voluntários precisam olhar nas suas caixas de e-mail, inclusive no spam, para verificar se receberam o e-mail de convocação”.

A confirmação pode ser feita também usando as credenciais da plataforma Gov.br, sem a necessidade do código de validação. Dúvidas sobre as convocações podem ser esclarecidas nos cartórios eleitorais ou pela Central de Atendimento ao Eleitor, no número 148.

Benefícios para os mesários

Quem atua como mesário nas eleições tem direito a dois dias de folga para cada dia de serviço e de treinamento. Além disso, os convocados recebem um auxílio-alimentação de R$ 65 por turno de votação. Há também a possibilidade de preferência em concursos públicos, se previsto no edital, em caso de empate.