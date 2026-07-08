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Com a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, o interior paulista deve registrar dias de pouca nebulosidade e frio ameno até sexta-feira

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal no estado de São Paulo deixará o tempo estável e com pouca nebulosidade no interior paulista. Na região leste, a nebulosidade estará mais acentuada e com previsão de chuvas fracas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

As temperaturas no município seguem em declínio. É esperado que a condição de tempo estável se mantenha até sexta-feira (10), com céu claro a poucas nuvens e temperaturas amenas durante todo o período.

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Monitoramento das temperaturas

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro) indicam que a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 12°C. A máxima prevista para esta quarta-feira é de 23°C.