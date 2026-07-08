Suspeito foi detido em flagrante com cocaína e dinheiro durante patrulhamento de rotina da GCM

A Guarda Civil Municipal prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (8), no bairro Jardim São Miguel, em Rio Claro. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado pelas equipes na região.

O suspeito foi abordado após demonstrar nervosismo com a aproximação da viatura policial. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram 42 microtubos contendo cocaína, que totalizaram cerca de 30 gramas da substância, além de R$ 12 em espécie.

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Conforme o registro policial, o homem confessou que realizava a venda de entorpecentes no local. Ele afirmou, ainda, que o valor em dinheiro apreendido seria resultado de uma negociação concretizada minutos antes da abordagem da Guarda Civil Municipal.

Desdobramentos da ocorrência

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao plantão policial. Após os procedimentos de registro, o homem foi transferido para o setor carcerário da Delegacia Seccional de Rio Claro, onde permanece à disposição da Justiça.