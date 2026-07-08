Dra. Ana Paula Gonçalves Copriva, presidente da OAB Rio Claro

A atuação preventiva dos advogados e a garantia de direitos são fundamentais na administração da Justiça

O papel do advogado na vida do cidadão e a importância da advocacia foram os temas centrais do Jornal da Manhã de terça-feira (7), com a participação da Dra. Ana Paula Gonçalves Copriva, presidente da OAB Rio Claro.

Ana Paula ressaltou que “a advocacia tem um papel fundamental na garantia e no exercício dos direitos de cada cidadão. Nós estudamos para isso.” Ela explicou que, “muito embora existam atos que podem ser praticados sem a presença da advocacia, a Constituição, em seu artigo 133, diz que o advogado é indispensável à administração da Justiça.”

Segundo a presidente da OAB, essa indispensabilidade tem uma razão de ser. “Podemos explicar e garantir as consequências e todos os direitos que as pessoas têm, olhando para cada um de maneira individualizada, e isso faz toda a diferença”, complementou Ana Paula.

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O papel preventivo do advogado

Na mesma ocasião, a profissional destacou outro papel crucial da advocacia: a atuação preventiva. Ela explicou que é fundamental procurar um advogado antes que o conflito se instaure ou antes que a situação se torne irreversível.

“Quando um advogado é consultado antes do problema acontecer, ele pode ajudar e evitar uma série de consequências”, afirmou a presidente da OAB Rio Claro. Ela citou como exemplo os centros judiciários de conflitos, onde audiências e acordos podem ser realizados sem a presença de um advogado, conforme a legislação.

No entanto, a Dra. Ana Paula alertou: “Cada acordo ali realizado tem força de uma sentença, pois o juiz os homologa. Se ele não for bem orientado, o advogado não terá mais o que fazer. Por isso, a presença da advocacia é tão importante”, concluiu.