Coleta de lixo em Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Prefeitura divulga expediente de coleta de lixo, ecopontos, saúde e lazer durante o feriado prolongado

Devido ao feriado de 9 de Julho, a maioria dos serviços públicos em Rio Claro no feriado de 9 de julho não fará atendimento na quinta-feira (9) e no ponto facultativo de sexta-feira (10). A prefeitura divulgou o expediente dos departamentos municipais.

No feriado de quinta-feira, a coleta de lixo será realizada normalmente, e os ecopontos abrirão em horário reduzido. Os plantões da saúde e do Samu serão mantidos tanto na quinta quanto na sexta-feira, sábado e domingo.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Bairro do Estádio e do Cervezão também operarão 24 horas durante todo o feriado prolongado. As farmácias municipais terão expediente normal, das 7h às 19h, todos os dias.

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Coleta de lixo

Quinta-feira (9), feriado: normal

Sexta-feira (10): normal

Sábado (11): normal

Aos domingos, não há coleta de lixo domiciliar.

Os dias de coleta em cada bairro estão no site da prefeitura, www.rioclaro.sp.gov.br.

Ecopontos

Quinta-feira (9), feriado: 7h às 12h

Sexta-feira (10): 7h às 18h

Sábado (11): 7h às 17h

Domingo (12): 7h às 12h

Os endereços dos ecopontos estão no site da prefeitura, www.rioclaro.sp.gov.br.

Cata-bagulho

Quinta-feira (9), feriado: não tem cata-bagulho

Sexta-feira (10): normal

Aos sábados e domingos, não há cata-bagulho.

O calendário deste ano do cata-bagulho está no site da prefeitura, www.rioclaro.sp.gov.br.

UPAs

As unidades de Pronto Atendimento do Bairro do Estádio e do Cervezão atenderão 24 horas no feriado de quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e domingo.

Samu

O Samu atende 24 horas pela linha 192, todos os dias.

Farmácias municipais

As farmácias municipais atenderão normalmente das 7h às 19h, em todos os dias do feriado prolongado. É preciso apresentar receita médica e identidade.

Farmácia do Cervezão: Rua M-9, 50, vizinha à UPA do Cervezão.

Farmácia do Bairro do Estádio: Avenida 31, anexa à UBS da Avenida 29.

Lago Azul

Quinta-feira (9), feriado: aberto

Sexta-feira (10): aberto

Sábado (11): aberto

Domingo (12): aberto

Horário: das 7h às 21h

Feiras livres

Quinta-feira (9), feriado: Espaço Livre da Vila Martins, às 17h.

Sexta-feira (10): Espaço Livre da Vila Martins, às 17h.

Sábado: Praça São Benedito, às 7h.

Domingo: Cervezão (ao lado da escola Antônio Sebastião da Silva), às 7h.