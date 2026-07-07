Prefeitura divulga expediente de coleta de lixo, ecopontos, saúde e lazer durante o feriado prolongado
Devido ao feriado de 9 de Julho, a maioria dos serviços públicos em Rio Claro no feriado de 9 de julho não fará atendimento na quinta-feira (9) e no ponto facultativo de sexta-feira (10). A prefeitura divulgou o expediente dos departamentos municipais.
No feriado de quinta-feira, a coleta de lixo será realizada normalmente, e os ecopontos abrirão em horário reduzido. Os plantões da saúde e do Samu serão mantidos tanto na quinta quanto na sexta-feira, sábado e domingo.
As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Bairro do Estádio e do Cervezão também operarão 24 horas durante todo o feriado prolongado. As farmácias municipais terão expediente normal, das 7h às 19h, todos os dias.
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Coleta de lixo
Quinta-feira (9), feriado: normal
Sexta-feira (10): normal
Sábado (11): normal
Aos domingos, não há coleta de lixo domiciliar.
Os dias de coleta em cada bairro estão no site da prefeitura, www.rioclaro.sp.gov.br.
Ecopontos
Quinta-feira (9), feriado: 7h às 12h
Sexta-feira (10): 7h às 18h
Sábado (11): 7h às 17h
Domingo (12): 7h às 12h
Os endereços dos ecopontos estão no site da prefeitura, www.rioclaro.sp.gov.br.
Cata-bagulho
Quinta-feira (9), feriado: não tem cata-bagulho
Sexta-feira (10): normal
Aos sábados e domingos, não há cata-bagulho.
O calendário deste ano do cata-bagulho está no site da prefeitura, www.rioclaro.sp.gov.br.
UPAs
As unidades de Pronto Atendimento do Bairro do Estádio e do Cervezão atenderão 24 horas no feriado de quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e domingo.
Samu
O Samu atende 24 horas pela linha 192, todos os dias.
Farmácias municipais
As farmácias municipais atenderão normalmente das 7h às 19h, em todos os dias do feriado prolongado. É preciso apresentar receita médica e identidade.
Farmácia do Cervezão: Rua M-9, 50, vizinha à UPA do Cervezão.
Farmácia do Bairro do Estádio: Avenida 31, anexa à UBS da Avenida 29.
Lago Azul
Quinta-feira (9), feriado: aberto
Sexta-feira (10): aberto
Sábado (11): aberto
Domingo (12): aberto
Horário: das 7h às 21h
Feiras livres
Quinta-feira (9), feriado: Espaço Livre da Vila Martins, às 17h.
Sexta-feira (10): Espaço Livre da Vila Martins, às 17h.
Sábado: Praça São Benedito, às 7h.
Domingo: Cervezão (ao lado da escola Antônio Sebastião da Silva), às 7h.