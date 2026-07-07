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Condições meteorológicas indicam nebulosidade e chuvas isoladas para esta terça-feira; termômetros registram declínio à tarde

De acordo com informações do IPMet, uma nova frente fria avança pelo litoral do estado de São Paulo, deixando o tempo instável com muita nebulosidade e chuvas isoladas em algumas regiões do sul e leste paulista. Nas demais áreas do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado, com ocorrência de chuvas isoladas a partir da tarde.

Em Rio Claro, o dia apresenta mudança nas condições climáticas, com as temperaturas em declínio a partir do período da tarde. Segundo dados da Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 10.2°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 25°C.

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Monitoramento das condições do tempo

A oscilação térmica é um reflexo direto do deslocamento do sistema frontal pelo território paulista. A população deve estar atenta às variações climáticas ao longo do dia, especialmente com a queda nas temperaturas esperada para as próximas horas. Os dados meteorológicos seguem sendo monitorados pelas instituições responsáveis para fornecer atualizações precisas sobre o clima no município.