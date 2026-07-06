A Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” possui um valioso patrimônio genético de eucaliptos, resultado de mais de um século de pesquisas e conservação de espécies. Foto: Fundação Florestal

Representantes de instituições debatem propostas para o patrimônio genético da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade

A instalação de uma unidade mista de pesquisa com a participação da Embrapa dentro da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade é uma das propostas definidas em um encontro recente na cidade. A reunião, realizada na última segunda-feira (29), contou com a presença de representantes da Embrapa Florestas, Associação Amigos do Horto (organizadora do evento), Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), Esalq-USP, Unesp, Promotoria Pública (Gaema-Piracicaba) e Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (ACI Rio Claro).

O encontro teve como objetivo debater a rica diversidade de plantas nativas do antigo Horto Florestal, além das coleções e do patrimônio genético do Eucalyptus. Segundo Antonio Carlos Sarti, presidente da Associação Amigos do Horto, “há um consenso de que o trabalho pioneiro de Navarro de Andrade, cujo acervo está na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, é referência mundial”.

Sarti complementa que a reunião buscou “aproximar a Embrapa Florestas de outras instituições e da própria Fundação Florestal, visando otimizar a exploração desse fantástico patrimônio genético.”

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O papel da Embrapa e a gestão da Floresta Estadual

A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é uma empresa pública criada em 1973, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Com centros de pesquisas em todo o país, sua função primordial é desenvolver tecnologias, pesquisas e inovações para uma agricultura e pecuária brasileiras mais sustentáveis, eficientes e competitivas.

A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade é administrada pela Fundação Florestal, ligada ao Governo de São Paulo. A mobilização de instituições, pesquisadores e comunidade é vista como essencial para superar entraves burocráticos e viabilizar a proposta da unidade de pesquisa. A iniciativa faz parte da Carta de Intenções assinada durante o evento.