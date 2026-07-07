Parte da via na Rua 9 com Avs. 3 e 5 ficou interditada

Incidente com caminhão e árvore interdita parcialmente importante via da região central e causa lentidão

Um trecho da Rua 9, entre as avenidas 3 e 5, no Centro de Rio Claro, ficou parcialmente interditado na manhã desta segunda-feira (6) após uma árvore cair na Rua 9 em Rio Claro. O bloqueio foi causado por um incidente envolvendo um veículo de grande porte e a árvore.

Segundo informações apuradas, um caminhão que trafegava no sentido bairro-centro colidiu contra uma árvore localizada à direita da via. Com o impacto, grande parte da estrutura da árvore quebrou e caiu sobre o asfalto.

Devido ao tamanho dos galhos que obstruíam a pista, o trânsito ficou lento, e populares passaram a orientar os motoristas no local. De acordo com testemunhas, as autoridades foram acionadas pelo próprio condutor do caminhão, que permaneceu no trecho.

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A Rua 9 é uma das vias de maior fluxo na região central de Rio Claro. Além de atrair a curiosidade de quem passava, a interdição parcial gerou um leve congestionamento na região.

Ação da prefeitura e defesa civil

Questionada sobre a responsabilidade em lidar com a situação, a prefeitura municipal de Rio Claro informou, através de nota, que a Defesa Civil foi ao local. A via pública foi parcialmente interditada e a Secretaria de Serviços Públicos realizou a remoção do material.