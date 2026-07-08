Soldado Constitucionalista, obra do escultor Vilmo Rosada exposta no Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga

Eventos em 9 de julho homenageiam combatentes e ideais de liberdade, justiça e democracia na Praça Cívica e na Praça 9 de Julho

O Clube dos 21 Irmãos Amigos de Rio Claro realizará nesta quarta-feira, 9 de julho, às 9h30, uma solenidade cívica em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932. O evento acontecerá na Praça Cívica 21 Irmãos Amigos, localizada na Rua 19 com a Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves.

A cerimônia é aberta ao público e tem como objetivo preservar a memória do movimento constitucionalista, homenageando os combatentes de 1932 e destacando os ideais de liberdade, justiça e democracia. A organização convida a população a participar do ato cívico e levar a família.

Os 94 anos da Revolução Constitucionalista de 1932 também serão comemorados na manhã desta quinta-feira (9), em Rio Claro, em ato cívico na Praça 9 de Julho, localizada na Vila Aparecida, na esquina da Rua 2-A com a Avenida 32 e a Rua Saibreiro 2. Este evento, organizado pelo Conselho Maçônico Rio-clarense, terá início às 9h30 e é aberto a toda a comunidade.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Homenagem ao movimento constitucionalista

O Conselho Maçônico Rio-clarense realiza a solenidade em homenagem aos homens e mulheres que lutaram pela restauração da ordem constitucional, pela democracia e pelas liberdades públicas. Conforme o Conselho Maçônico, a cidade de Rio Claro participou intensamente do Movimento Constitucionalista.