Artista rio-clarense faturou prêmio no quadro ‘Dez ou Mil’ do SBT, levando troféu e dinheiro para a Cidade Azul
A cantora de Rio Claro, Raquel Vasconcelos, se apresentou na noite de segunda-feira (6) no quadro “Dez ou Mil”, do Programa do Ratinho, no SBT, e faturou o prêmio.
Além de trazer o troféu para a Cidade Azul, a cantora ainda conquistou uma quantia em dinheiro pela sua performance.
Representando a cidade e a banda
Raquel Vasconcelos, que é de Rio Claro, representou não apenas o município em uma marcante passagem pela TV, mas também a Banda General Lee, a qual integra.
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