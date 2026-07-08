Raquel soltou a voz ao cantar “Estúpido Cupido”

Artista rio-clarense faturou prêmio no quadro ‘Dez ou Mil’ do SBT, levando troféu e dinheiro para a Cidade Azul

A cantora de Rio Claro, Raquel Vasconcelos, se apresentou na noite de segunda-feira (6) no quadro “Dez ou Mil”, do Programa do Ratinho, no SBT, e faturou o prêmio.

Além de trazer o troféu para a Cidade Azul, a cantora ainda conquistou uma quantia em dinheiro pela sua performance.

Representando a cidade e a banda

Raquel Vasconcelos, que é de Rio Claro, representou não apenas o município em uma marcante passagem pela TV, mas também a Banda General Lee, a qual integra.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Mais em Intervalo:

Mostra ‘Águas que me embebedam’, de João Paulo Ramos, acontece em Rio Claro

Sorriso Maroto faz show em Rio Claro neste sábado (11) no Floridiana

Rio Claro e Mazzeo Cervejaria integram as novas Rotas da Cerveja de São Paulo