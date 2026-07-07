Exposição no Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga apresenta 14 obras em técnicas mistas com temas lúdicos e reflexivos

As obras do artista plástico João Paulo Ramos estão em exposição no Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga, em Rio Claro. A mostra, intitulada “Águas que me embebedam”, pode ser visitada até o próximo dia 3 de agosto.

A exposição é composta por um conjunto de 14 obras em técnicas mistas, utilizando suportes como tela, madeira e lona de caminhão. Os trabalhos formam um universo lúdico, rico em cores, formas e texturas, que buscam despertar a curiosidade e a reflexão no público.

Foto: Divulgação/PMRC

Segundo o artista, as “Águas que Embebedam” exploram os universos do sagrado e do profano, do onírico e do utópico.

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Foto: Divulgação/PMRC

O Museu Histórico de Rio Claro está localizado na Avenida 2, esquina com a Rua 7, no Centro. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. A realização é da Prefeitura de Rio Claro, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura.