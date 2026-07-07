Grupo promete muito romantismo e pagode de qualidade!

Grupo de pagode promete uma noite de hits e muita energia com participações do Grupo Tem Fuzuê e DJ Baba.

Rio Claro se prepara para receber o grupo de pagode Sorriso Maroto em Rio Claro neste sábado (11), a partir das 21h. O palco para o evento será o Floridiana Tênis Clube, localizado na Avenida 1, 400, no Jardim Floridiana.

A noite promete um show repleto de energia e os grandes hits que o público sabe cantar do começo ao fim. O evento contará ainda com a participação especial do Grupo Tem Fuzuê e do DJ Baba, garantindo a animação da galera.

Com uma trajetória de quase 30 anos de estrada, o Sorriso Maroto foi formado em 1997 no Rio de Janeiro. Rapidamente, o grupo se consolidou como um dos maiores pilares do pagode romântico nacional.

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História e sucessos do grupo

Liderado pelo carismático vocalista Bruno Cardoso, o Sorriso Maroto coleciona uma série de hinos que atravessam gerações. Entre os sucessos estão canções como “Ainda Gosto de Você”, “Sinais” e “Dependente”.

Nessa apresentação, o grupo promete misturar os clássicos de sua carreira com os lançamentos mais recentes, proporcionando uma experiência completa aos fãs do pagode.

Quer ganhar um par de ingressos para o show do Sorriso Maroto?

O @jcrioclaro e a @viabrasilproducoes irão te levar para uma das noites mais aguardadas do ano em Rio Claro! Prepare-se para cantar, se emocionar e viver momentos inesquecíveis com o Sorriso Maroto, em um show repleto de sucessos que marcaram gerações! Saiba como participar clicando aqui!

Onde comprar ingressos

Os ingressos para o aguardado show do Sorriso Maroto estão disponíveis para compra. É possível adquiri-los de forma online pelo site da Central dos Eventos, com comodidade e segurança.

Para quem prefere a compra presencial, há pontos de venda físicos. Os interessados podem se dirigir à Secretaria do Floridiana Tênis Clube ou à Ótica Diniz, localizada no Centro da cidade de Rio Claro.