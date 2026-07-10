Unidade abre das 8h às 15h para imunização contra a gripe e outras vacinas, além de Papanicolau agendado

Rio Claro terá vacinação neste sábado, 11 de julho, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Wenzel. O atendimento será das 8 às 15 horas e incluirá a vacina contra a gripe, liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. As demais doses do calendário nacional de vacinação também estarão disponíveis para a população.

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Para a vacinação, não é necessário agendamento; basta apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação. Além da imunização, a UBS Wenzel realizará exames de Papanicolau, mas apenas para pacientes já agendadas. O agendamento para o Papanicolau pode ser feito pelo número do Cadu, 0800-019-0505, ou diretamente na unidade de saúde.

A Fundação Municipal de Saúde tem mantido uma UBS aberta a cada sábado desde o início do ano para ampliar o acesso aos serviços. Em julho, estão previstos plantões nos dias 18, na UBS Cervezão, e 25, na UBS Vila Cristina.