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Com predomínio de sol, os termômetros na Cidade Azul devem alcançar a marca de 27 graus nesta sexta-feira (10)

De acordo com o portal Climatempo, a sexta-feira será de tempo firme em Rio Claro. O dia começou com sol entre névoa e temperatura muito baixa, com mínima de 10 graus registrada nesta manhã. No decorrer do dia, o sol predomina e favorece a elevação da temperatura, que deve alcançar os 27 graus.

A sensação térmica varia entre 10 e 18 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 94%, mantendo o ar mais úmido, especialmente nas primeiras horas do dia.

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Atenção com a visibilidade noturna

Não há previsão de chuvas para esta sexta-feira. À noite, a previsão é de formação de nevoeiro na cidade. A condição climática pode reduzir a visibilidade, o que exige atenção redobrada dos motoristas que transitarem pelas vias urbanas e rodovias da região.