Jarinu, localizada a cerca de 76 km da capital paulista e vizinha de Jundiaí e Atibaia, é famosa por integrar o Circuito das Frutas

Evento gratuito no Lago Azul promete delícias com morango, shows e área kids para toda a família em Rio Claro.

O Lago Azul de Rio Claro será palco da Festa do Morango Rio Claro nesta sexta-feira (10), sábado e domingo. O evento, com entrada gratuita, começa na sexta às 18h e no sábado e domingo, às 11h. A realização é da Selva Nova Produção, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Os visitantes terão a oportunidade de se deliciar com diversas receitas especiais à base de morango. Entre as opções estão morango com chocolate, Morango do Amor, fondue de morango, Copo Dubai e morango no espeto com pistache.

O festival também vai surpreender com receitas inovadoras, como o Tanghulu. De origem asiática, essa fruta caramelizada, fenômeno nas redes sociais, será oferecida nas versões morango, uva e tangerina. Além disso, o chopp de morango, uma bebida refrescante e sucesso por onde passa, será um dos destaques.

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Variedade gastronômica e produtos frescos

Os visitantes terão a oportunidade de adquirir morangos frescos diretamente dos produtores de Jarinu (SP), município reconhecido nacionalmente pela excelência na produção da fruta.

A praça de alimentação, que será montada no Lago Azul, complementa a experiência com uma vasta gama de pratos. O cardápio inclui torresmo de rolo, baião de dois, feijão tropeiro e lanches preparados na parrilla, entre muitas outras opções.

Entretenimento para toda a família

Além da rica gastronomia, a programação da festa contará com música ao vivo. Haverá apresentações durante todos os dias do evento, garantindo um ambiente animado para todos os presentes.

Os artesãos locais também terão seu espaço, com barracas de artesanato que oferecerão produtos únicos. É uma excelente oportunidade para encontrar presentes e lembranças.

Para a diversão dos pequenos, uma área kids completa estará disponível. As atrações incluem roda gigante estrela, barco viking, pista bate-bate, trenzinho, comboio caminhão, charreirinha, buguinho, cama elástica gigante, tiro ao alvo e pescaria.