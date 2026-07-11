O comandante da 1ª Companhia do 37º Batalhão da Polícia Militar, capitão Jone César, participou recentemente do Jornal da Manhã e fez um alerta importante sobre o aumento dos furtos de veículos em Rio Claro. Por se tratar de um crime de oportunidade, em que o criminoso aguarda uma situação de vulnerabilidade, o policiamento e as medidas preventivas dos proprietários são fundamentais para coibir a prática.

Segundo o capitão, as ocorrências estão distribuídas por diversas localidades do município, mas com maior incidência em pontos de grande aglomeração. Um exemplo citado é a região do bairro da Saúde, devido ao fluxo intenso de veículos estacionados perto de hospitais e consultórios médicos. As motocicletas de até 150 cilindradas estão entre os alvos mais frequentes dos criminosos na cidade.

Dicas de segurança e importância do registro

Para reduzir os riscos, a recomendação é adotar sistemas de proteção como alarmes e travas, além de evitar estacionar em locais ermos ou escuros. O uso de câmeras de monitoramento residencial e comercial também ajuda as forças de segurança no mapeamento das rotas e na identificação de suspeitos. O capitão Jone César reforçou que, em caso de flagrante, a população nunca deve reagir, devendo acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

O registro oficial de todas as ocorrências também é imprescindível para o planejamento estratégico da corporação, pois os números fundamentam o direcionamento do patrulhamento preventivo nas ruas. Adquirir produtos, peças ou celulares com valores muito abaixo do mercado é crime de receptação e alimenta a cadeia criminosa na região. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190 e 181.