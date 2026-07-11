Marjorie Souza – (Footo – João Pires/ Fotojump)

O Torneio Internacional de Tênis Feminino – ITF W15 de Rio Claro terá um sábado de decisões e com forte presença brasileira. As semifinais de simples e a final de duplas estão sendo disputadas neste sábado, no Clube de Campo de Rio Claro (Rod. Fausto Santomauro, km 3, Rio Claro, Brazil) desde às 11h, com entrada gratuita para o público.

Na chave de simples, o Brasil já tem presença garantida na decisão. Isso porque uma das semifinais será um confronto totalmente brasileiro entre Luiza Fullana e Marjorie Souza, que venceram seus compromissos nas quartas de final nesta sexta-feira e agora disputam uma vaga na grande final. Fullana eliminou Isabela Aguirre(EUA) por 6/1 4/6 6/4 enquanto Marjorie ganhou de Carolina Martins por 7/5 6/3.

Na outra semifinal, a francesa Oceane Babel, que passou pela colombiana Maria Herazo com um duplo 6/1, enfrenta a chilena Jimar Gonzalez, que tirou da disputa a brasileira Ana Candiotto por 7/6(3) 0/6 6/2, definindo a segunda finalista do torneio.

Logo após as semifinais de simples, será disputada a decisão de duplas, também com parcerias 100% brasileiras. As cabeças de chave número 1, Ana Candiotto e Luiza Fullana, enfrentam as cabeças de chave número 2, Julia Konishi e Rebeca Pereira, em uma final que garante o título da modalidade para o país.

O torneio distribui premiação total de US$ 15 mil e pontos para o ranking mundial da WTA.

O W15 de Rio Claro tem patrocínio da Engie, Colégio Objetivo de Rio Claro, Caprem Construtora e Inni. O evento tem sede no Clube de Campo de Rio Claro e conta com as chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e integra o ITF World Tennis Tour.

A organização é do Grupo Try.