A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realizou no primeiro semestre deste ano 60 ações de sustentabilidade, que impactaram diretamente 5.737 pessoas. As iniciativas tiveram como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre saneamento básico, principalmente, sobre a importância da coleta, afastamento e tratamento de esgoto para a saúde e preservação dos recursos hídricos.

As ações fazem parte do compromisso da concessionária com a educação ambiental, aproximando a comunidade dos serviços de saneamento e incentivando atitudes que contribuem para a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.

Por dentro do saneamento: Programa Portas Abertas

Uma das principais frentes de atuação foi o programa Portas Abertas. Durante o semestre, a iniciativa promoveu 08 visitas à Estação de Tratamento de Esgoto Jardim Novo (ETE Jardim Novo), recebendo 221 participantes, entre estudantes, professores, representantes de instituições e membros da comunidade.

O público pôde conhecer o funcionamento do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, acompanhando as etapas dos processos, e entender como esses serviços contribuem para a saúde pública e para a preservação ambiental.

Descarte correto de óleo: Programa Olho Vivo

O programa Olho Vivo, realizado em escolas da rede municipal de ensino, concentrou suas atividades na conscientização sobre o descarte correto do óleo de cozinha usado. Durante o semestre, o projeto promoveu 76 palestras e recolheu 3.461 litros de óleo.

Nas ações, as equipes técnicas reforçaram a importância da utilização correta da rede coletora de esgoto explicando como o sistema foi projetado para receber, exclusivamente, esgoto doméstico.

Também foram abordados os impactos do descarte inadequado de resíduos, como óleo de cozinha, gordura, lixo e materiais sólidos, que podem provocar entupimentos, extravasamentos e danos ao sistema de esgotamento sanitário.

Ciclo das Águas: teatro e sustentabilidade nas escolas

A educação ambiental também chegou a 727 crianças por meio da peça teatral “Ciclo das Águas – Saneamento básico é vida”.

Apresentado pelas personagens Jujuba e Ana o espetáculo faz parte do projeto “Caminho das Águas”, da companhia “Cantos do Rio”, e conta com incentivo do Instituto BRK.

Além das apresentações no palco, que abordaram temas como a poluição de rios e a importância do saneamento básico, as crianças participaram de oficinas práticas, aprendendo a confeccionar bilboquês (brinquedos tradicionais). A atividade utilizou materiais reciclados, ensinando o reaproveitamento como forma de cuidado com o meio ambiente, e estimulou a criatividade.

Para a BRK, o balanço do semestre reflete o papel social da concessionária. “Nosso compromisso vai além da operação dos serviços esgoto. Também buscamos estar presentes na comunidade, promovendo conhecimento sobre saneamento e incentivando atitudes que contribuam para a preservação dos recursos hídricos. Essas ações aproximam a população do saneamento e reforçam a importância desse serviço para o desenvolvimento sustentável do município”, afirma Cristian Barbosa, coordenador de Comunicação e Sustentabilidade.