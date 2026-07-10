Motor Rock Fest acontece neste final de semana em Cordeiro; veja a programação

Festival celebra o Dia Municipal do Rock com mais de 20 bandas, encontro de radioamadores e feira de vinil

O Motor Rock Fest Cordeirópolis acontece de 9 a 12 de julho no Ginásio de Esportes “Governador Orestes Quércia”, no Centro da cidade. O evento celebra o Dia Municipal do Rock sob o lema “O Interior Sobre Rodas”.

Realizado em prol da ACESAC e com apoio da Prefeitura Municipal, o festival reunirá mais de 20 bandas. Entre elas, tributos consagrados como Pitty Cover e Dynasty (Kiss Cover).

Os shows de encerramento contarão com Catalau e O Último Golpe. A programação artística também abre espaço para as novas gerações com a Orquestra de Crianças.

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Atrações além da música

Além do line-up musical, o evento traz atrações inéditas como o Primeiro Encontro de Radioamadores de Cordeirópolis e a Expo Revolução de 32. Haverá também o Motor AnimeQuest, voltado à cultura geek com desfile de cosplay e dança K-Pop.

O público infantojuvenil terá à disposição a Área Kiss Kids, enquanto colecionadores poderão aproveitar a Feira de Discos de Vinil.

Para os entusiastas do automobilismo, o festival contará com o Passeio Off Road de Moto e a presença de motoclubes regionais. Também haverá um super encontro de carros antigos, jeeps e gaiolas.

A programação esportiva inclui ainda a corrida “Rolê do Rock”, organizada pelos Cervejeiros Runners. Uma mega praça de alimentação com conceituados food trucks da região e estúdios de tatuagem completam a estrutura do evento.