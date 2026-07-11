A cidade de Santa Gertrudes segue no clima das festividades de São João com a realização do “Arraiá Teatrar”, promovido pela Cia. Teatral Caboclo Ventura com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer e da Prefeitura Municipal.

O evento gratuito acontece neste sábado (11), das 15h às 22h, na Praça “Dermeval da Fonseca Nevoeiro”, localizada na Rua 1 com a 1A, no Centro. Prometendo animar o público de todas as idades, a festividade conta com uma programação repleta de música, brincadeiras tradicionais e um cardápio gastronômico típico variado.

As atividades começam logo às 15h com uma sessão de discotecagem, abrindo espaço, às 16h, para dinâmicas clássicas como a corrida do ovo e a dança da laranja, onde os participantes poderão concorrer a variadas prendas. O palco principal recebe a Cia. Toca e Canta às 17h, seguida pelo show com sanfona e viola da cantora Maju Mello, marcado para as 18h. Às 19h, o público poderá acompanhar o Desfile de Mió Ropagem, concurso que premiará o primeiro lugar com um vale-tatuagem e o segundo colocado com um vale de cem reais da loja Edmur Presentes, incentivando os presentes a vestirem seus melhores trajes caipiras.

A noite segue animada com o Concurso Galopeira às 20h, que desafiará os participantes a soltarem a voz, encerrando-se às 20h30 com a encenação do tradicional casamento caipira seguido pela quadrilha junina. Para completar a experiência, o Cardápio de São João oferecerá uma praça de alimentação completa com bolos e doces tradicionais, cachorro-quente, canjica mole, além das clássicas bebidas quentes da época, como o quentão e o vinho quente.