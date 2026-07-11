Vítima foi atingida por disparos no tórax após entrar em veículo; Polícia Civil investiga a motivação do crime e busca por autor

Um homem de 28 anos foi baleado na madrugada deste sábado (11) após sair de um bar localizado no bairro Terra Nova, em Rio Claro. O caso mobilizou as forças de segurança do município e segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o crime aconteceu no momento em que a vítima entrava em seu veículo. Um homem, que estava encapuzado, aproximou-se e efetuou diversos disparos contra o rapaz. Mesmo atingido por pelo menos dois tiros na região do tórax, o homem conseguiu dirigir o próprio carro até sua residência.

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Após chegar em casa, a vítima recebeu auxílio de um vizinho, que a conduziu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29. No local, o homem passou por atendimento médico e permanece internado com quadro de saúde estável.

Investigação policial

A Polícia Civil esteve no local do crime para realizar a perícia técnica. Durante o atendimento hospitalar, um projétil foi retirado do corpo da vítima e apreendido pelos investigadores. Agora, a autoridade policial trabalha na análise de imagens de câmeras de segurança da região, buscando identificar o autor dos disparos e entender a motivação da tentativa de homicídio.