Com a proximidade da eleição deste ano, marcada com o primeiro turno para 4 de outubro, o período de convenções partidárias vai se iniciar no dia 20 de julho

A cidade de Rio Claro registra até o momento 11 pré-candidatos e pré-candidatas a deputados e deputadas para as eleições deste ano de 2026. Na edição recém-lançada da revista JC Magazine, disponibilizada pelo Grupo JC de Comunicação nas últimas semanas, a coluna Farol JC trouxe um balanço dos postulantes a uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo e da Câmara dos Deputados.

No entanto, esse número já cresceu, uma vez que outros políticos também anunciaram pré-candidaturas. O número certamente mudará, possivelmente, reduzindo-se, uma vez que as futuras candidaturas só serão oficializadas a partir de 20 de julho, dia em que se permitirá a realização de convenções partidárias. O prazo termina já no dia 5 de agosto. A propaganda eleitoral no rádio, na televisão e na internet só começa em 16 de agosto. Confira a seguir os nomes atualizados e a lista final.

Pré-candidatos(as) para a Assembleia Legislativa de São Paulo

Bruna Perissinotto (PSD) – estadual

Neia Garcia (PL) – estadual

Bia Schmidt (Democracia Cristã) – estadual

Professor Sarti (PSB) – estadual

Val Demarchi (PL) – estadual

Paulão do Meio Ambiente (Agir) – estadual

Pré-candidatos(as) para a Câmara dos Deputados

Tiemi Nevoeiro (PL) – federal

Luiza Andreolli (Novo) – federal

Pyetro Martins (Missão) – federal

Heitor Alves (Republicanos) – federal