Com a proximidade da eleição deste ano, marcada com o primeiro turno para 4 de outubro, o período de convenções partidárias vai se iniciar no dia 20 de julho

A cidade de Rio Claro registra até o momento 11 pré-candidatos e pré-candidatas a deputados e deputadas para as eleições deste ano de 2026. Na edição recém-lançada da revista JC Magazine, disponibilizada pelo Grupo JC de Comunicação nas últimas semanas, a coluna Farol JC trouxe um balanço dos postulantes a uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo e da Câmara dos Deputados.

No entanto, esse número já cresceu, uma vez que outros políticos também anunciaram pré-candidaturas. O número certamente mudará, possivelmente, reduzindo-se, uma vez que as futuras candidaturas só serão oficializadas a partir de 20 de julho, dia em que se permitirá a realização de convenções partidárias. O prazo termina já no dia 5 de agosto. A propaganda eleitoral no rádio, na televisão e na internet só começa em 16 de agosto. Confira a seguir os nomes atualizados e a lista final.

Pré-candidatos(as) para a Assembleia Legislativa de São Paulo

A primeira-dama do município, Bruna Perissinotto, é a aposta do prefeito Gustavo Perissinotto para o PSD na região. Isto porque o nome da então presidente do Fundo Social de Solidariedade, que deixou o cargo para se dedicar à articulação eleitoral, tem sido costurado há meses pelo esposo e pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Contando com apoio político de aliados do Governo Municipal e do PSD em diversas cidades do entorno de Rio Claro, Bruna buscará uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem pautas voltadas à defesa das mulheres e à participação feminina na política.
Bruna Perissinotto (PSD) – estadual
A vereadora novata da Câmara Municipal de Rio Claro anunciou sua pré-candidatura pelo PL. Com apoio de parte da Família Bolsonaro, a então presidente do diretório municipal do Partido Liberal – todos estão sendo reformulados por enquanto – deve dobrar com o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL), de quem foi assessora parlamentar no ano passado. Com lema conservador, Néia enfrentará outros pré-candidatos igualmente bolsonaristas. Tem pautado o trabalho em prol das mulheres com a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara.
Neia Garcia (PL) – estadual
A engenheira agrônoma e empresária do setor de floricultura Maria Beatriz Mônaco Schmidt, a Bia Schmidt, é neta do ex-prefeito Augusto Schmidt e sobrinha do ex-prefeito Álvaro Perin. É militante em movimentos sociais em prol do meio ambiente. Participou ativamente nas discussões sobre projetos polêmicos que tramitaram na Câmara Municipal, como na cobrança contra a ideia do prefeito Gustavo em privatizar o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto). É o nome do partido Democracia Cristã para Rio Claro.
Bia Schmidt (Democracia Cristã) – estadual
O professor Antonio Carlos Sarti, que foi candidato a prefeito de Rio Claro em 2024, é o nome do PSB para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. No pleito à Prefeitura, foi membro da coligação Unidade Progressista junto com, além do PSB, os partidos Solidariedade e a Federação Brasil da Esperança, com PT, PCdoB e PV. Professor da USP, Sarti tem grande participação em projetos sociais em prol da coletividade progressista, educação, meio ambiente, entre outros setores.
Professor Sarti (PSB) – estadual
O vereador Val Demarchi, do PL, busca concretizar a futura candidatura. Convidado pelo partido, anuncia sua pré-candidatura a deputado estadual, mesmo cargo que seu pai, Aldo Demarchi, representou ao longo de sete mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Advogado e técnico, Val também é da ala bolsonarista e tem no exemplo do pai iniciativas que deram certo na região de Rio Claro. Ele deve dobrar com a prima Tiemi Nevoeiro (PL), que vem para federal.
Val Demarchi (PL) – estadual
O servidor público municipal do Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto), Paulo Prado e Silva, conhecido como Paulão do Meio Ambiente, anunciou a pré-candidatura a deputado estadual pelo partido Agir. O pré-candidato já disputou a vereador anteriormente, mas não obteve sucesso nos pleitos. Nas pautas de defesa de Paulão estão o meio ambiente, terceira idade, vulnerabilidade social, PCD’s e autismo.
Paulão do Meio Ambiente (Agir) – estadual

Pré-candidatos(as) para a Câmara dos Deputados

A filha do ex-prefeito Nevoeiro Junior, vereadora da Câmara Municipal, até mesmo trocou de partido para viabilizar uma futura candidatura a deputada. Antes no Republicanos, Tiemi foi parar no PL com as bênçãos de Valdemar Costa Neto. A bolsonarista tem sido a principal oposição do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) na Casa de Leis, com atuação na fiscalização da Educação. A ideia é defender a pauta ideológica em cima da futura campanha e poderá dobrar com nada mais, nada menos, que o primo Val Demarchi (PL), que busca candidatura a estadual.
Tiemi Nevoeiro (PL) – federal
Ex-candidata a vereadora, Lu Andreolli, como é conhecida, é influenciadora digital e filiada ao Partido Novo. Antes, disputou à Câmara Municipal pelo União Brasil e foi filiada ao PL. Ficou conhecida na cidade por organizar manifestações da direita, principalmente em apoio à Família Bolsonaro. Com quase 80 mil seguidores no Instagram, é ativista em favor das mulheres e da família. Recentemente, “viralizou” na página do jornalista Luiz Bacci ao criticar petistas.
Luiza Andreolli (Novo) – federal
Ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), o ex-candidato a vereador pelo União Brasil, o jovem Pyetro Martins, é o nome do Missão, partido criado pelos membros do MBL. Engenheiro eletricista, é pré-candidato a deputado federal em prol da direita. Mantém uma participação ativa com vídeos nas redes sociais, onde trata de assuntos nacionais e locais, sobretudo pautas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.
Pyetro Martins (Missão) – federal
O mais bem votado candidato a deputado federal por Rio Claro em 2022 foi Heitor Alves (na época pelo PDT). O advogado criminalista teve 6.192 votos. Havia sido a primeira vez que ele se candidatou a um cargo de nível federal; anteriormente, foi candidato a vereador na Câmara Municipal. Em 2023, chegou a assumir a suplência do Cidadania no Poder Legislativo local, onde ficou por cerca de quatro meses. Novamente projetando uma futura candidatura a federal, tem pautas em prol de reforma política e judiciária, atenção ao pacto federativo, representatividade local e desenvolvimento econômico.
Heitor Alves (Republicanos) – federal
A médica Kênia Sciascio, servidora municipal, foi confirmada como pré-candidata a deputada federal pelo PDT. A Dra. Kênia já disputou duas eleições para vereadora em Rio Claro (a primeira em 2020 onde obteve 549 votos e a outra em 2024, onde dobrou o resultado com 1.014 votos). Com trajetória dedicada à medicina e ao atendimento da população, a pré-candidata a deputada federal afirma que pretende levar para Brasília a experiência de quem conhece de perto a realidade dos cidadãos, defendendo políticas públicas que promovam desenvolvimento, qualidade de vida e oportunidades.
Dra. Kênia (PDT) – federal

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