Plenário da Câmara Municipal de Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Vereadores debateram infraestrutura, desfile cívico e coleta de lixo em plenário, sem votação de projetos de lei antes da pausa

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Claro realizaram na manhã desta segunda-feira (29) a última sessão ordinária do semestre. A reunião foi adiantada devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e o recesso parlamentar de julho significa que as sessões só retornarão em agosto, a menos que haja uma convocação extraordinária. Durante os trabalhos no plenário, a pauta estava limpa e não houve votação de projetos de lei.

Na tribuna, o vereador Fernando do Nordeste (PSD) teceu elogios às secretarias municipais da gestão Gustavo Perissinotto. Ele destacou o empenho dos secretários em trabalhar pela melhoria da cidade. O parlamentar também elogiou a primeira-dama Bruna Perissinotto, mencionando sua postura diante dos ataques sofridos.

Já Rafael Andreeta (Republicanos) utilizou a tribuna para cobrar melhorias na infraestrutura do bairro Novo Wenzel, em frente a uma escola municipal. Ele mencionou problemas como buracos e vazamentos de água, que afetam os moradores que vão à escola a pé. A situação na Estrada do Sobrado também foi alvo de reclamação. Os vereadores Sivaldo Faísca (PL) e Ananias do Espetinho (MDB) também manifestaram preocupação com o Novo Wenzel.

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Críticas ao cancelamento do desfile cívico

A vereadora Tiemi Nevoeiro (PL) criticou a ausência do desfile cívico em comemoração aos 199 anos de Rio Claro, que deveria ter ocorrido na última quarta-feira (24). Ela relatou que, apesar da previsão de chuva, o desfile foi mantido até a última hora, sendo cancelado às 7h30, quando as crianças já estavam nas escolas. Tiemi considerou a situação uma “falta de respeito” e questionou a ausência de remarcação, mesmo com o tempo bom no final de semana. O vereador Val Demarchi (PL) corroborou as críticas.

Problemas com a coleta de lixo

Serginho Carnevale (PSD), líder do Governo na Câmara, apontou falhas na coleta de lixo no bairro Cidade Nova. Segundo ele, a Prefeitura alterou o cronograma para terças, quintas e sábados, com coleta aos sábados às 17h. Moradores que seguiram a orientação e colocaram o lixo no horário designado foram surpreendidos ao terem que recolher os resíduos e aguardar até a próxima terça-feira. O vereador afirmou que está questionando o secretário do Meio Ambiente sobre o ocorrido.