Plenário da Câmara Municipal de Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Vereadores debateram infraestrutura, desfile cívico e coleta de lixo em plenário, sem votação de projetos de lei antes da pausa

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Claro realizaram na manhã desta segunda-feira (29) a última sessão ordinária do semestre. A reunião foi adiantada devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e o recesso parlamentar de julho significa que as sessões só retornarão em agosto, a menos que haja uma convocação extraordinária. Durante os trabalhos no plenário, a pauta estava limpa e não houve votação de projetos de lei.

Na tribuna, o vereador Fernando do Nordeste (PSD) teceu elogios às secretarias municipais da gestão Gustavo Perissinotto. Ele destacou o empenho dos secretários em trabalhar pela melhoria da cidade. O parlamentar também elogiou a primeira-dama Bruna Perissinotto, mencionando sua postura diante dos ataques sofridos.

Já Rafael Andreeta (Republicanos) utilizou a tribuna para cobrar melhorias na infraestrutura do bairro Novo Wenzel, em frente a uma escola municipal. Ele mencionou problemas como buracos e vazamentos de água, que afetam os moradores que vão à escola a pé. A situação na Estrada do Sobrado também foi alvo de reclamação. Os vereadores Sivaldo Faísca (PL) e Ananias do Espetinho (MDB) também manifestaram preocupação com o Novo Wenzel.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Críticas ao cancelamento do desfile cívico

A vereadora Tiemi Nevoeiro (PL) criticou a ausência do desfile cívico em comemoração aos 199 anos de Rio Claro, que deveria ter ocorrido na última quarta-feira (24). Ela relatou que, apesar da previsão de chuva, o desfile foi mantido até a última hora, sendo cancelado às 7h30, quando as crianças já estavam nas escolas. Tiemi considerou a situação uma “falta de respeito” e questionou a ausência de remarcação, mesmo com o tempo bom no final de semana. O vereador Val Demarchi (PL) corroborou as críticas.

Problemas com a coleta de lixo

Serginho Carnevale (PSD), líder do Governo na Câmara, apontou falhas na coleta de lixo no bairro Cidade Nova. Segundo ele, a Prefeitura alterou o cronograma para terças, quintas e sábados, com coleta aos sábados às 17h. Moradores que seguiram a orientação e colocaram o lixo no horário designado foram surpreendidos ao terem que recolher os resíduos e aguardar até a próxima terça-feira. O vereador afirmou que está questionando o secretário do Meio Ambiente sobre o ocorrido.

Mais em Política:

Câmara de Rio Claro aprova venda da dívida ativa da população

Câmara de Rio Claro avança com projeto de venda da dívida ativa da população

Retirada de projeto de extinção da Fundação Ulysses Guimarães é defendida em audiência