Aterro Sanitário de Rio Claro poderá ter vida útil, de, no mínimo, mais nove anos, segundo informou a Cetesb em nota emitida em 2024. Em 2026, restam apenas sete anos

Suspensão da concorrência de coleta e gestão de aterro sanitário ocorre devido a representação no TCE e pedidos de esclarecimento de empresas

A Prefeitura de Rio Claro suspendeu, na quarta-feira (1º), o edital do lixo em Rio Claro, um processo de licitação que visa a concessão para a prestação do serviço público de coleta de resíduos e a gestão e ampliação do Aterro Sanitário municipal. A operação está avaliada em R$ 232 milhões por 30 anos e o vencedor do certame seria autorizado a destinar resíduos de outros municípios. Com a suspensão, o pregão, que estava previsto para ocorrer nesta quinta-feira (2), não será realizado.

A suspensão ocorreu após uma representação formal no Tribunal de Contas do Estado (TCE) pela empresa Aegea Saneamento. A mesma concessionária já havia contestado o primeiro edital para este fim, publicado em 2023, levando o TCE a travar a licitação e determinar correções.

Mesmo com o edital atualizado e republicado em maio, a Aegea, empresa que atua em cerca de 900 cidades brasileiras, entrou com nova representação no Tribunal na última sexta-feira (26). Outros pedidos de esclarecimentos também foram protocolados.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

De acordo com a Prefeitura, os pedidos “não puderam ser devidamente analisados e respondidos em tempo hábil”. A suspensão do certame visa “assegurar a observância dos princípios da legalidade, da transparência, da isonomia e da ampla competitividade”. A administração municipal informou que a nova data para a sessão pública será divulgada após a análise das manifestações e, se necessário, a republicação do edital.

Concessão e a taxa do lixo

O edital suspenso inclui um estudo base para a implementação da “taxa do lixo”, que seria cobrada dos munícipes na conta de água e esgoto. A Prefeitura esclareceu que esse estudo serve como referência para a licitação e para a oferta de preço pelas empresas concorrentes. Atualmente, a gestão do Aterro Sanitário é feita pela Sustentare Saneamento.

A empresa vencedora da futura concorrência terá a regulação da ARES-PCJ (Agência Reguladora de Saneamento Básico das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Esta agência será responsável por definir as regras para a cobrança da taxa do lixo, que já foi aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal em 2021.

A concessão prevê também a regionalização do Aterro Sanitário de Rio Claro, permitindo que cidades vizinhas depositem seus resíduos no local, mediante pagamento. O aterro está situado próximo ao Distrito de Assistência. Um Relatório Ambiental Preliminar de 2020 indica que a área atual tem uma vida útil estimada em até sete anos.

Mais em Política:

Câmara de Rio Claro realiza última sessão do semestre antes do recesso de julho

Câmara de Rio Claro aprova venda da dívida ativa da população

Câmara de Rio Claro avança com projeto de venda da dívida ativa da população