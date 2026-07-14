Faleceu na madrugada de segunda-feira (13) o menino Yuri Boltanha de Paula. Ele tinha 12 anos e lutava contra uma doença degenerativa

Jovem lutava contra síndrome rara que afetava as funções motora, neurológica e cognitiva

Faleceu na madrugada de segunda-feira (13) o menino Yuri Boltanha de Paula. Ele tinha 12 anos e lutava contra uma doença degenerativa.

Familiares e amigos se despediram de Yuri e nas redes sociais muitas homenagens e mensagens de pesar foram publicadas.

Ao Jornal Cidade, a mãe declarou: “Fica a saudade e inúmeros aprendizados. Yuri me ensinou muito nestes 12 anos. Lutou bravamente e me deu muito orgulho. É um momento de muita dor e resiliência. Agradeço às inúmeros mensagens de apoio que nossa família recebeu neste momento difícil”, disse emocionada Larissa Boltanha de Oliveira.

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Yuri também deixou o pai Elizeu, os irmãos Bernardo e Lorenzo, além de demais familiares.

A luta de Yuri Boltanha de Paula contra a doença

A história de vida de Yuri Boltanha de Paula já havia sido contada pelo JC em 2021, quando uma campanha para uma nova cadeira de rodas foi realizada em Rio Claro.

Até os dois anos de idade, ele era uma criança saudável e ativa. Corria, brincava e se alimentava normalmente. Foi a partir dessa idade que as coisas começaram a mudar.

Yuri começou a adoecer facilmente, com quadros frequentes de pneumonia. Ele passou a broncoaspirar os alimentos e a saliva, e, depois, parou de andar.

Após internações e exames, foi diagnosticado com Síndrome de Duplicação Genética: MECP2 e xq28, que afeta as partes motora, neurológica, cognitiva e digestiva.

O sepultamento aconteceu nessa segunda-feira (13) no Cemitério Memorial Cidade Jardim.