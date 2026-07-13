Criança deu entrada no Hospital Municipal de Santa Gertrudes (Santa Francisca) sem os sinais vitais

Uma bebê de apenas quatro meses morreu na tarde de domingo (12), em Santa Gertrudes. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e aguarda o resultado do exame necroscópico para esclarecer a causa do óbito. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 16h para atender uma ocorrência no Hospital Municipal Santa Francisca, localizado na região central da cidade. No hospital, a equipe médica informou aos policiais que os pais da criança deram entrada na unidade com a bebê aparentemente já sem vida. De acordo com as médicas que prestaram atendimento, a criança apresentava extremidades arroxeadas e não possuía sinais vitais.

Ainda conforme o registro policial, os profissionais de saúde realizaram procedimentos de reanimação cardiopulmonar e intubação, porém a bebê não respondeu às tentativas de socorro. As médicas relataram aos policiais que não foram constatados sinais externos de violência no corpo da criança. Entretanto, chamou a atenção da equipe hospitalar a presença de sangue nas vias aéreas da bebê.

Segundo a versão apresentada pelos pais aos profissionais de saúde, após ser amamentada, a criança foi colocada em um carrinho. Alguns minutos depois, ela teria sido encontrada em posição de bruços, com o pescoço pendurado no carrinho e sem sinais vitais.

Diante das circunstâncias, a Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar a causa da morte. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado. Até a conclusão dos laudos periciais, não há confirmação sobre o que provocou o óbito da bebê.