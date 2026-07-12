Trator John Deere, modelo 5070E, ano 2022, que foi furtado

A Polícia Civil de Rio Claro investiga um novo furto de um trator na área rural de Rio Claro. Segundo registro do boletim de ocorrência, criminosos romperam a cerca e arrombaram cadeados que davam acesso a um galpão e levaram o maquinário da marca John Deere, modelo 5070E, ano 2022. Do local também foram subtraídos uma carregadeira, duas roçadeiras, dois sopradores e 20 litros de gasolina.

“Além do prejuízo financeiro, fica a sensação de insegurança. São itens essenciais no nosso trabalho e infelizmente nos deparamos com situações como essa que infelizmente são comuns na área rural de Rio Claro”, declarou o proprietário que prefere não se identificar.

Além das autoridades policiais, quem acompanha de perto essa situação de furtos de tratores, máquinas, implementos, transformadores, insumos agrícolas e outros equipamentos que representam investimentos de anos de trabalho e são essenciais para a produção é o Sindicato Rural de Rio Claro: “O prejuízo vai muito além do financeiro, pois muitas vezes compromete o andamento das atividades da propriedade. É importante destacar que a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil têm desenvolvido um trabalho sério e de grande valia para a classe ruralista, com ações que resultam na recuperação de bens e na prisão de criminosos. No entanto, o combate a esse tipo de crime depende da união de todos. É fundamental que os produtores registrem as ocorrências, denunciem atitudes suspeitas e compartilhem informações com as forças de segurança. Somente com essa integração entre produtores, entidades e órgãos de segurança será possível desarticular quadrilhas, fortalecer a prevenção e proporcionar mais tranquilidade para quem produz alimentos e movimenta a economia da nossa região”, afirmou o coordenador Hygor Oehlmeyer, do Sindicato Rural.