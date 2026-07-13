O concurso terá validade de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período, segundo informa o TCE-SP

Edital para o Tribunal de Contas de São Paulo oferece vagas para nível superior e alta remuneração

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) publicou o edital para o concurso público que visa preencher vagas no cargo de Auditor de Controle Externo – Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE). A seleção, organizada pela Fundação Vunesp, oferece oportunidades de nível superior com remuneração inicial de R$ 20.940,20.

As vagas são destinadas a bacharéis em Ciências Atuariais (2), Ciências Contábeis (11), Ciências Econômicas (10), Direito (10), Engenharia Civil (12) e Tecnologia da Informação (5). Os aprovados atuarão exclusivamente no suporte técnico e na elaboração de estudos e análises processuais especializadas para subsidiar as decisões da Corte. Os novos Auditores terão como missão a instrução técnica de processos de alta complexidade, auditorias, inspeções e análises de conformidade legal e financeira em atos da administração pública estadual e municipal.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), entre 13 de julho e 11 de agosto de 2026. O valor da taxa de inscrição é de R$ 115,00. O edital prevê isenção ou redução da taxa para doadores de sangue, estudantes de baixa renda ou desempregados, com prazo para solicitar o benefício até o dia 17 de julho.

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Provas e cronograma

O processo seletivo será composto por duas etapas eliminatórias e classificatórias, ambas aplicadas na cidade de São Paulo no dia 11 de outubro de 2026. A prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, cobrindo Conhecimentos Gerais e Específicos de cada área, enquanto a prova escrita consistirá em um estudo de caso relacionado à especialidade do cargo. O concurso terá validade de 24 meses, prorrogáveis, e reserva 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 20% para candidatos negros.

A íntegra do Edital nº 001/2026, com o conteúdo programático detalhado e o cronograma completo, pode ser consultada no portal oficial do TCESP e no site da Vunesp.