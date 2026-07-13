Imagem ilustrativa

Previsão do IPMet e Ceapla indica céu claro a parcialmente nublado para o interior paulista, sem expectativa de chuvas na região de Rio Claro

O tempo estável predomina em Rio Claro e em todo o interior do estado de São Paulo nesta segunda-feira (13). Segundo o IPMet, a estabilidade é provocada pelo afastamento de uma frente fria e pela entrada de um sistema de alta pressão de origem polar, que garante céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuvas na região.

Diferente do interior, a faixa leste paulista, que compreende a capital e o litoral, apresenta céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuvas fracas no litoral devido à umidade vinda do oceano.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Queda nas temperaturas

As temperaturas seguem em declínio na região. Conforme dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 12,5°C. A máxima prevista para esta segunda-feira é de 21°C.