O professor Odeibler Santo Guidugli

Ex-docente da Unesp Rio Claro foi um dos principais nomes da Geografia Demográfica no Brasil e deixou um grande legado acadêmico

Morreu nesta segunda-feira (29), aos 88 anos, o professor Odeibler Santo Guidugli, um dos principais nomes da Geografia Demográfica no Brasil. Ele dedicou décadas de sua trajetória acadêmica à Unesp de Rio Claro.

O velório será realizado nesta terça-feira (30), a partir das 10 horas, no Memorial Cidade Jardim. O sepultamento está marcado para as 15 horas, no mesmo local.

Graduado em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1962), Guidugli também era mestre em Ciência Política e Sociologia. Ele possuía doutorado em Geografia Humana pela USP, era especialista em Demografia pelo Centro Latino-Americano de Demografia (CELADE/Chile) e livre-docente em Análise Populacional pela Unesp.

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Foi professor efetivo da Unesp até 2008. Após a aposentadoria, permaneceu como professor voluntário no Departamento de Geografia e orientador do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE) em Rio Claro.

O professor Guidugli também atuou como assessor científico da Fapesp e da Capes. Ele integrou importantes entidades científicas nacionais e internacionais voltadas aos estudos populacionais e geográficos.

Legado na geografia brasileira

Ao longo da carreira, o professor Guidugli desenvolveu pesquisas em áreas como Geografia Humana, demografia, migrações, envelhecimento populacional, qualidade de vida, desenvolvimento urbano e organização do espaço.

Ele também exerceu funções importantes. Foi conselheiro do Condephaat, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Rio Claro e diretor da revista de Geografia da Unesp. Sua trajetória foi marcada pela produção científica e pela formação de gerações de pesquisadores.

Diversas homenagens foram prestadas ao ex-professor da Unesp Rio Claro, natural de Dois Córregos. Ele mencionava que sua paixão pela Geografia surgiu das mudanças de municípios na infância, devido ao trabalho do pai ferroviário da Companhia Paulista (antiga Fepasa), e pela influência de uma professora do ginásio.

O professor Odeibler Santo Guidugli deixa a viúva Marta Maria Barreto Guidugli, as filhas Poliana e Larissa, e o neto Otto.