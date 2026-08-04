O ex-vereador Benedito Moreira Cezar, que faleceu aos 90 anos em Santa Gertrudes

Confira a relação de pessoas que faleceram em Rio Claro e Santa Gertrudes nos últimos dias, com detalhes sobre velório e sepultamento

As notas de falecimento em Rio Claro e região foram divulgadas nos últimos dias, com a lamentável partida de diversos moradores. Entre os nomes, destaca-se o ex-vereador Benedito Moreira Cezar, que faleceu aos 90 anos em Santa Gertrudes.

Benedito Moreira Cezar faleceu no dia 1º, às 00h00. Ele deixa sua viúva, Maria Luiza Cezar, e os filhos Jose (casado com Nelsa), Claudino (casado com Silvia) e Jovino (in memoriam, que foi casado com Rita). O ex-vereador também deixa cinco netos e quatro bisnetos. Seu sepultamento ocorreu no Cemitério de Santa Gertrudes, a cargo da Funerária João de Campos.

A cidade de Rio Claro também lamentou o falecimento de Celina Carneiro Mascarenhas, de 61 anos, no dia 1º, às 14h11. Ela deixa os filhos Ronivaldo (casado com Patricia) e Celice, além das netas Celiny, Giovanna e Livia. O sepultamento foi realizado no Cemitério Memorial Cidade Jardim pela Funerária João de Campos.

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Detalhes sobre os falecimentos recentes

Darci Zaros, de 84 anos, faleceu no dia 2, às 05h58, em Rio Claro. Ela deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi no Cemitério São João Batista, sob os cuidados da Funerária João de Campos.

Também no dia 2, Gerson de Santana, de 56 anos, faleceu às 09h05, na mesma cidade. Ele era filho de Maria Fatma Davanço de Santana e deixa os irmãos Wendel, Erlon e Eudes, além de afilhados, sobrinhos, tias e outros familiares e amigos. Gerson foi sepultado no Cemitério São João Batista, pela Funerária João de Campos.

Lourdes Peisson Miotelo, de 71 anos, faleceu no dia 2, às 12h52, em Rio Claro. Ela deixa o viúvo Francisco Miotelo, os filhos Sonia, Claudio, Claudinei (casado com Marisele), cinco netos e dois bisnetos, além de demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no Cemitério Memorial Cidade Jardim, pela Funerária João de Campos.

Maria Aparecida Ferreira da Silva, conhecida como Nega, de 76 anos, faleceu em Rio Claro no dia 2, às 18h37. Ela deixa as filhas Paula (casada com Josias) e Shyrley, cinco netos, cinco bisnetos, familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim, a cargo da Funerária João de Campos.

Jose Roberto Bueno, de 65 anos, faleceu no dia 31 em Rio Claro. Ele era divorciado e deixa o filho Bruno. Seu sepultamento foi no Cemitério Memorial Cidade Jardim.

Luiz Gonzaga Ferraz do Amaral, de 69 anos, faleceu também no dia 31, em Rio Claro. Ele era casado com Luzia e deixa as filhas Joana e Lidia. Seu sepultamento foi no Cemitério Memorial Cidade Jardim.

Samira Lindóia Matheus, de 53 anos, faleceu no dia 2 em Piracicaba. Ela era divorciada e deixa os filhos Bruno, Rafael e Bruna. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Sueli Aparecida Navarro, de 62 anos, faleceu no dia 3 em Rio Claro. Ela era solteira e foi sepultada no Cemitério São João Batista.