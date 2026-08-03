O pequeno Noah em foto registrada nessa sexta-feira (31)

Avanço na recuperação do pequeno Noah, que comoveu Rio Claro e ganhou repercussão internacional

O pequeno bebê Noah de Rio Claro, que comoveu a cidade e ganhou repercussão internacional após apresentar sinais vitais cerca de duas horas depois de ter o óbito constatado na Santa Casa, deixou a UTI nesta sexta-feira (31) e respira sem a ajuda de aparelhos.

A informação foi confirmada pela própria mãe do bebê, Letícia Cruz, em contato com a reportagem do Jornal Cidade. Familiares de Noah, inclusive, já o visitaram no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, em Bauru.

Letícia celebrou o avanço na recuperação do pequeno filho. “Vencemos mais uma etapa, mais uma vitória conquistada. Em breve estaremos em Rio Claro. Agradeço as orações, as contribuições e o carinho com a nossa família e principalmente com o Noah”, declarou ao JC.

A vaquinha para ajudar a família de Noah continua através do PIX 419.003.688-97, em nome de Letícia.

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Relembre o caso que comoveu a região

Internado desde o nascimento por ser prematuro e apresentar fenda palatina, Noah sofreu uma parada cardiorrespiratória há cerca de duas semanas. Ele passou por aproximadamente 45 minutos de manobras de reanimação antes da declaração de morte na unidade hospitalar.

Durante os procedimentos para liberação do corpo, funcionários da funerária perceberam sinais vitais e acionaram a equipe médica, que readmitiu o bebê na UTI Neonatal. Posteriormente, ele foi transferido ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, em Bauru.

O caso mobilizou familiares, profissionais de saúde e a comunidade, sendo tratado por muitos como um verdadeiro milagre, enquanto especialistas destacam que o episódio segue sob análise e ainda não possui uma explicação definitiva.