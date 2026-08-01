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Previsão do tempo aponta sol predominante e sem chuva para o fim de semana na Cidade Azul, com temperaturas entre 13 e 27 graus

O fim de semana em Rio Claro será de tempo firme, com predomínio de sol e nenhuma previsão de chuva, conforme dados divulgados pelo portal Climatempo. A mínima registrada na manhã deste sábado (01) foi de 13 graus, e a máxima prevista é de 26 graus. O dia será de céu aberto, sem nuvens, e a noite também terá tempo firme. A umidade relativa do ar varia entre 44% e 85%, com ventos de norte-nordeste em torno de 9 quilômetros por hora.

No domingo (02), a temperatura oscila entre 14 e 27 graus. O sol predomina durante todo o dia e, à noite, haverá aumento da nebulosidade, mas sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar ficará entre 44% e 85%, e os ventos de norte-nordeste soprarão a aproximadamente 7 quilômetros por hora.

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Cuidados com o tempo seco

Com o tempo seco e a baixa umidade nas horas mais quentes do dia, a recomendação das autoridades de saúde é manter a hidratação constante e evitar exposição prolongada ao sol durante os períodos de maior insolação.