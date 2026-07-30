Morreu nesta quinta-feira (30) o diácono permanente emérito Luiz Bordignon, da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro Cidade Nova, em Rio Claro. Muito conhecido da comunidade, o ‘Tio Luiz’ foi ordenado diácono em junho de 1994, há 32 anos, e completaria 90 anos de idade agora no início de agosto.

Entre muitos feitos no catolicismo, ele ajudou a construir a Igreja de Santa Terezinha, no Jardim das Flores. Também teve passagens na Matriz Nossa Senhora Aparecida, e paróquias do Bom Jesus, entre outras. Também atuou na Igreja Católica em Ipeúna e Santa Gertrudes (São Joaquim). Segundo a filha Cassia Bordignon, o senhor Luiz estava se recuperando de problemas de saúde.

“Ficam as mais lindas lembranças de um pai e um homem alegre e de uma bondade única. Ele dizia muito uma frase que é: ‘o que fizeres aos pequeninos irmãos, estará fazendo a Deus’. Sempre ativo, dedicou sua vida à família e ao próximo. Vai deixar muita saudades em nossos corações”, declarou a filha Cássia em nome da família enlutada.

O diácono fundou no ano de 2003 a Associação São Camilo Equipamentos Hospitalares, na Vila Indaiá, que faz aluguel de camas de manivela, muletas, cadeiras de rodas e de banho, entre outros equipamentos por preços simbólicos aos mais necessitados.

Bordignon deixa viúva a esposa Luiza, as filhas Cassia, Maria Fernanda e Silene, além de quatro netos e um bisneto, um genro e demais familiares e amigos. O velório do diácono acontece nesta sexta-feira (31), na próxima igreja, das 9h às 14h30. O sepultamento ocorrerá em seguida, às 15 horas, no Cemitério Municipal São João Batista.

Homenagem

Pelas redes sociais, inúmeras homenagens estão sendo publicadas em memória do senhor Luiz Bordignon. Ao Jornal Cidade, o Padre José Luiz, Paróquia Nossa Senhora da Saúde, comentou sobre a perda do amigo. “Foi um homem muito assíduo, na fé, um homem corajoso, que serviu muito a igreja aqui na nossa diocese de Piracicaba, auxiliando em várias paróquias. Atualmente ele estava já com a idade avançada, já com o afastamento do exercício diaconal, mas deixa muitas saudades pelo seu trabalho profícuo na evangelização, pelo seu trabalho também frutuoso, levando a palavra de Deus. Era um homem muito carismático, um homem feliz, um homem com espírito bastante esportivo, um homem que gostava de brincar, um homem sempre de bem com a vida. Portanto, deixará muitas saudades. Sempre aos sábados ele estava aqui à missa ao lado da esposa, então o seu banquinho ali reservado, seu espaço, vai ficar esse vazio. Que o Senhor o acolha nessa páscoa definitiva, toda a história, toda a vida do Bordignon, que ele, na misericórdia de Deus, descanse em paz”, finaliza.