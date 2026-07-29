Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro, localizada na Rua Treze, número 6 – Estádio

Jovem é assassinado em festa após discussão e confronto armado; autores são capturados em Araraquara

Uma celebração de casamento cigano no Centro Rural do Distrito de Ajapi terminou em violência extrema e tragédia na última terça-feira (28), com a morte de Breno Gesus Alves Dias, de 22 anos. Novas informações sobre o ocorrido foram divulgadas pela Polícia Civil, baseadas em depoimentos de testemunhas.

Segundo relatos, a confusão começou quando Breno dançava com uma mulher e esbarrou acidentalmente em outro cigano, que interpretou o ato como proposital. A discussão se intensificou quando dois irmãos se juntaram ao cigano, ameaçando Breno e exigindo que ele se ajoelhasse.

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Breno se recusou a obedecer e tentou deixar o local, mas foi seguido pelo trio. No estacionamento, os três irmãos agiram em conjunto, sacando armas e atirando. Breno, que também estava armado, revidou. No entanto, ele foi atingido no tórax e, apesar de ter sido socorrido e transferido para a Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes, não resistiu aos ferimentos. Os agressores fugiram e foram posteriormente capturados pela Polícia Militar na região de Araraquara.

As investigações do caso prosseguem com a Polícia Civil de Rio Claro.