Celso Giannotti, apelidado de Sersão, faleceu aos 83 anos no dia 27

Jornal Cidade informa sobre os falecimentos registrados em Rio Claro e Santa Gertrudes

O Jornal Cidade de Rio Claro atualiza seus leitores com as mais recentes notas de falecimento. A cidade registra perdas importantes entre os dias 26 e 28 de maio, com sepultamentos realizados em diversos cemitérios locais e também em Santa Gertrudes.

Entre os falecimentos recentes, Regina Célia de Oliveira da Silva, de 68 anos, faleceu no dia 27. Casada com Edmilson e mãe de Danilo, ela foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Patricia dos Santos de Souza, de 36 anos, também faleceu no dia 27, em Rio Claro. Solteira, deixou os filhos Maria Eloiza, Isabel, Gabriel, Kauã e Antony, e foi sepultada no Cemitério São João Batista.

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Outras perdas e sepultamentos

Waltercy de Mello, conhecido como Bica, faleceu no dia 28, aos 84 anos. Viúvo de Lecticia Maria D’Alessandro de Mello, deixou os filhos Patricia Helena, Flavia Regina e Waltercy Junior, além de seis netos e três bisnetos. Seu sepultamento ocorreu no dia 29, às 16h00, no Cemitério Memorial Cidade Jardim.

Celso Giannotti, apelidado de Sersão, faleceu aos 83 anos no dia 27. Viúvo de Sandra Maria Dgnone Giannotti, ele deixou as filhas Alessandra e Andrea, e quatro netos. Seu sepultamento foi no Crematório Memorial Cidade Jardim.

Sergio Antonello, de 83 anos, também faleceu no dia 27. Deixou a viúva Augusta Casagrande Antonello, os filhos Geraldo, Maria Alice, Regina, Mauro, Roseli e Sergio, além de netos e bisnetos. Ele foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Sebastião Barbosa, conhecido como Tiãozinho, faleceu em 26 de maio, aos 50 anos, em Santa Gertrudes. Deixou a viúva Isabel Rodrigues Ramalho e os filhos Igor e Maisa. Seu sepultamento foi no Cemitério de Santa Gertrudes.