Ação criminosa foi descoberta após motorista relatar falha em veículo; quatro caminhões foram alvo da invasão

Criminosos invadiram o pátio de uma empresa de transporte localizada na Rua Schobel, em Rio Claro, e furtaram módulos eletrônicos de quatro caminhões. O prejuízo estimado passa de R$ 109 mil, segundo informações repassadas pela própria empresa.

O crime foi descoberto quando um motorista tentou ligar um dos veículos e encontrou uma falha no sistema. Durante a vistoria técnica, um mecânico confirmou que o módulo do motor havia sido retirado. Na sequência, outros caminhões foram inspecionados e mais três módulos também estavam desaparecidos.

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Investigação e segurança

Os funcionários da empresa ainda encontraram parte do alambrado do pátio rompida, indicando o local por onde os criminosos invadiram a área.

Diante da ocorrência, a empresa de monitoramento passou a analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os responsáveis e precisar quando o furto aconteceu. O caso será investigado pela Polícia Civil.