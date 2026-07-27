Condutor realizou o teste do bafômetro, que apontou índice de álcool muito acima do permitido, e foi liberado após audiência de custódia
Um motorista foi preso em flagrante na manhã do último domingo após bater o carro contra um poste e, em seguida, atingir o gradil de uma ciclofaixa na Estrada dos Costas, em Rio Claro.
Segundo a polícia, o próprio condutor admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, mas afirmou que não se lembra de como aconteceu o acidente. A colisão provocou danos ao patrimônio público e colocou em risco quem passava pela via.
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Prisão e audiência de custódia
Após o registro da ocorrência, o motorista foi encaminhado ao setor carcerário. A Justiça arbitrou fiança no valor de um salário mínimo, mas o pagamento não foi feito até o fim do procedimento, e ele permaneceu preso à disposição da Justiça. Posteriormente, o motorista passou pela audiência de custódia e foi liberado.
Durante a abordagem, o teste do bafômetro apontou 1,01 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice muito acima do permitido pela legislação brasileira.