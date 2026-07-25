Caminhão recuperado pela Polícia Militar em área de mata na zona rural de Rio Claro após rastreamento por satélite e ação que exigiu apoio de trator na Estrada Jacutinga

Veículo foi localizado após rastreamento por satélite na Estrada Jacutinga e exigiu o uso de trator para a remoção devido ao terreno de difícil acesso

Na manhã da última quinta-feira, a Polícia Militar recuperou um caminhão que havia sido furtado, em uma área de mata situada na zona rural de Rio Claro. O veículo foi localizado após o proprietário conseguir rastrear a posição por satélite e acionar imediatamente a corporação.

Os policiais seguiram em diligência até a Estrada Jacutinga, onde encontraram o caminhão abandonado em um trecho de difícil acesso. Por causa das condições acidentadas do terreno, foi necessário o apoio de um trator para retirar o veículo do local com segurança.

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Investigação sobre o furto segue em andamento

Após a recuperação, o proprietário acompanhou a equipe policial até o Plantão Policial, onde foi formalizada a baixa no registro de furto. O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo crime.