Iniciativa visa comprar cadeiras de rodas com tampinhas e lacres de alumínio, fortalecendo a inclusão e a sustentabilidade em Rio Claro.

O Shopping Rio Claro firmou uma importante parceria com o Projeto Guiii, uma organização social de Rio Claro que arrecada tampinhas plásticas e lacres de alumínio. O objetivo é adquirir cadeiras de rodas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esta iniciativa amplia o compromisso do empreendimento com a sustentabilidade, a inclusão e o impacto social positivo. Toda a comunidade local e regional é convidada a participar desta corrente do bem.

O Shopping não será apenas um ponto permanente de arrecadação de tampinhas plásticas e lacres de alumínio para o Projeto Guiii. Agora, Luiz Guilherme da Silva, conhecido carinhosamente como Gui, atuará como embaixador da iniciativa. Sua participação fortalecerá a divulgação do “Projeto Recicla”, que incentiva o descarte correto de resíduos e a conscientização ambiental na região.

“Estamos muito felizes em iniciar essa parceria com o Projeto Guiii, que representa exatamente os valores que buscamos incentivar: solidariedade, sustentabilidade e inclusão”, destaca Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro. Ela acrescenta que Gui será um grande parceiro na divulgação do Projeto Recicla, auxiliando na conscientização dos clientes sobre a importância do descarte correto dos resíduos. “Acreditamos que, quando unimos forças com iniciativas que transformam vidas, ampliamos o impacto positivo que podemos gerar para toda a comunidade”, conclui Bárbara.

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A história por trás do Projeto Guiii

O Projeto Guiii nasceu em outubro de 2019, uma idealização de Luiz Guilherme da Silva e sua mãe, Raquel Aparecida Kapp da Silva. Inicialmente, a ação estava vinculada ao Rotary e, em apenas quatro meses, conseguiu arrecadar expressiva 1 tonelada de tampinhas plásticas. Apesar da descontinuidade do projeto original devido aos desafios da pandemia de Covid-19, a iniciativa não foi completamente interrompida.

No final de 2021, Raquel e Gui retomaram as atividades de arrecadação. Todo o material coletado é comercializado, e os recursos obtidos são destinados à compra de cadeiras de rodas e cadeiras de banho. Esses equipamentos são doados ou emprestados, de acordo com a necessidade específica de cada beneficiado que busca o Projeto Guiii.

Os números demonstram a relevância da mobilização comunitária para o sucesso do projeto. Para adquirir uma cadeira de rodas simples, frequentemente usada para empréstimos em deslocamentos, são necessários cerca de 400 kg de tampinhas. Uma cadeira de rodas recentemente comprada, por exemplo, exigiu a arrecadação de impressionantes 4 toneladas de material.

As pessoas beneficiadas são indicadas pela própria comunidade. Raquel realiza uma triagem cuidadosa para identificar os casos prioritários e garantir que a ajuda chegue a quem mais precisa. Atualmente, o Projeto Guiii está focado na aquisição de uma cadeira de rodas específica para um jovem que necessita do equipamento para frequentar a escola, com a meta de finalizar a compra até o final de 2026.

Para Raquel Aparecida Kapp da Silva, a colaboração com o Shopping Rio Claro representa uma valiosa oportunidade de expandir o alcance da iniciativa. “O Shopping Rio Claro recebe diariamente moradores da cidade e também da região. Quem for fazer compras ou passear pode levar as suas tampinhas, contribuindo com o Projeto Guiii”, comenta. Ela destaca que isso também incentiva crianças e suas famílias a desenvolverem o hábito do descarte correto, transformando o Shopping em um espaço de educação e conscientização ambiental. “Com a participação de todos, conseguimos aumentar a arrecadação, ampliar a compra de cadeiras de rodas e reduzir a fila de espera de quem precisa desse equipamento”, conclui Raquel.

Com esta importante iniciativa, o Shopping Rio Claro reafirma seu compromisso contínuo com ações que promovem qualidade de vida, responsabilidade socioambiental e inclusão. A parceria fortalece o vínculo do empreendimento com a comunidade e incentiva atitudes capazes de transformar vidas em Rio Claro.