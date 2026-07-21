Operações da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal resultam em prisões e apreensão de adolescente nos bairros Terra Nova, Jardim Nova Rio Claro e Jardim Maria Cristina

O tráfico de drogas em Rio Claro foi alvo de ações intensificadas das forças de segurança durante o fim de semana, resultando em prisões e na apreensão de um adolescente em diferentes bairros do município. Na segunda-feira, um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Terra Nova. Policiais da Força Tática do 37º BPM/I, com apoio da Rocam e do Canil da Guarda Civil Municipal, suspeitaram da movimentação em uma residência na Rua 18 JN. Durante a abordagem, o suspeito tentou se desfazer de uma bolsa contendo drogas e dinheiro. Na sequência, as equipes localizaram mais porções de cocaína, crack, maconha e dry escondidas no imóvel. O homem foi conduzido ao Plantão Policial, teve a prisão ratificada e permaneceu à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Militar, ele já possuía antecedentes por tráfico de drogas.

No sábado, um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Jardim Nova Rio Claro. Durante uma operação da Polícia Militar, o suspeito tentou fugir para uma área de mata ao perceber a aproximação da equipe, mas foi alcançado após breve acompanhamento. Com ele, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e crack, além de R$ 225 em dinheiro. O adolescente confessou que comercializava os entorpecentes. Após o registro da ocorrência, ele foi ouvido e liberado à responsável legal.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular?

Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável.

👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Ação no Jardim Maria Cristina

Já no domingo, um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Maria Cristina. Durante patrulhamento, uma equipe da Rocam tentou abordar uma motocicleta, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu por diversas ruas da cidade. A perseguição terminou na residência do suspeito, onde ele foi detido após resistir à prisão. No imóvel e com o acusado, os policiais apreenderam 150 porções de cocaína, 104 pedras de crack, materiais utilizados para embalar drogas e uma motocicleta. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.