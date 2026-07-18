Parentes de Jhon Vani Gabriel Stocco Dias, de 30 anos, procuram por informações após ele sumir da Vila Paulista deixando pertences e moto em casa

A família de um homem desaparecido em Rio Claro registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil após o sumiço de John Vani Gabriel Stocco Dias, de 30 anos. De acordo com o relato policial, o morador saiu de sua residência, localizada no bairro Vila Paulista, no dia 16 de abril e, desde então, não foi mais visto por parentes ou conhecidos.

Segundo as informações prestadas pelo irmão da vítima às autoridades, o homem desapareceu deixando o aparelho celular carregando em casa. Além disso, a motocicleta permaneceu guardada na garagem e todos os seus pertences pessoais foram encontrados intactos no interior de seu quarto antes de ele sair do local.

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Investigação sobre o homem desaparecido em Rio Claro

Os familiares informaram também que o homem enfrentava um período de forte abalo emocional motivado pelo término recente de um relacionamento afetivo. Ainda em conformidade com os dados do boletim de ocorrência, a ex-companheira de Jhon entrou em contato com a família após receber mensagens de texto que geraram preocupação sobre o estado dele.

Até o momento do fechamento desta reportagem, o paradeiro do cidadão permanece totalmente desconhecido. O caso foi registrado na Polícia Civil e segue sob investigação das autoridades locais para localizar o paradeiro do morador.