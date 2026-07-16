Manter os dados atualizados no Cadastro Único é requisito fundamental para que as famílias de baixa renda possam participar da seleção dos novos programas de habitação popular em Rio Claro

O secretário municipal da Habitação, Agnelo Matos, detalhou as regras para as famílias que buscam se inscrever nos programas de habitação popular em Rio Claro

Em entrevista à Rádio JC FM nesta quinta-feira (16), o secretário municipal da Habitação, Agnelo Matos, explicou o funcionamento do cadastro de habitação popular em Rio Claro e orientou os interessados sobre como garantir a participação nos novos empreendimentos.

Segundo informou Agnelo, o município vive um momento positivo no setor habitacional, com cerca de 5.000 unidades em consolidação, abrangendo construções da prefeitura e investimentos privados estimulados por incentivos fiscais. Entre os próximos passos do setor público estão as entregas de 144 moradias do Residencial dos Bosques, previstas para setembro, e de mais 152 unidades do Residencial Santa Rita, voltadas para famílias da faixa 1 de renda.

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Como fazer o cadastro de habitação popular em Rio Claro

De acordo com o secretário, o cadastro habitacional da prefeitura foi reaberto e as famílias podem realizar novas inscrições ou atualizar dados já existentes até o dia 31 de dezembro deste ano. Essas informações serão cruciais para a seleção das próximas 400 moradias populares que a administração municipal planeja construir no município.

Para realizar a inscrição no cadastro de habitação popular em Rio Claro, os interessados devem comparecer presencialmente à Secretaria Municipal da Habitação, que fica em frente ao setor de ambulâncias do Núcleo Administrativo Municipal de Rio Claro (NAM), localizado na Rua 6, 3265, no bairro Alto do Santana. Os documentos essenciais exigidos no momento do atendimento são:

Comprovante de residência atualizado;

Certidão de nascimento (para solteiros) ou certidão de casamento;

Registro geral (RG) dos filhos e demais dependentes;

Comprovantes de renda de todos os membros familiares que trabalham.

Importância do Cadastro Único e regras do programa

Agnelo Matos destacou que, para o público de baixa renda, a integração dos dados habitacionais com as informações da área social da prefeitura é fundamental. O secretário orientou as famílias a manterem suas informações atualizadas tanto na Secretaria da Habitação quanto nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), garantindo que as informações do Cadastro Único do governo federal estejam plenamente corretas para evitar desqualificações durante a triagem realizada pela Caixa Econômica Federal.