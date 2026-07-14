A Câmara Municipal de Rio Claro comprou 19 aparelhos iPhone modelo 17, de última geração da Apple, para fornecer a cada um dos seus 19 vereadores num custo de R$ 126 mil. Além disso, seis aparelhos Samsung S25, também do modelo mais atual da marca, no total de R$ 38,5 mil, serão disponibilizados a assessores.

Ainda, estão sendo comprados um total de 55 outros aparelhos Samsung do modelo A57, considerado um intermediário premium, para assessores comissionados e servidores efetivos do Poder Legislativo. Os gastos com essa última compra, especificamente, são previstos em até R$ 145 mil – o pregão eletrônico da licitação publicada pela Casa de Leis está programada para ocorrer no próximo dia 21 de julho e é esperado que esse valor possa reduzir.

Até então, os iPhones para vereadores, e demais aparelhos a servidores, eram ‘contratados’ em formato de comodato com a operadora de telefonia e trocados anualmente. Ou seja, junto com o plano de telefonia eram disponibilizados os aparelhos num gasto mensal, em média, de R$ 26 mil, e os aparelhos poderiam ser trocados anualmente. Agora, o valor apenas do plano com a operadora reduziu-se para pouco mais de R$ 2,3 mil mensais, mas sem o fornecimento dos aparelhos.

Quanto aos aparelhos, a Farol JC levantou que os mesmos agora só poderão ser substituídos após 24 meses, caso haja necessidade. Todos vereadores e funcionários devem assinar termo de responsabilidade, bem como devolver os celulares ao final do mandato, já que os equipamentos se tornaram patrimônio da própria Casa de Leis.

A Câmara Municipal justifica que a troca do comodato pela compra própria dos aparelhos trará “maior economicidade no longo prazo, com eliminação de custos recorrentes relacionados ao equipamento, maior autonomia e independência contratual em relação às operadoras de telefonia, ampliação da competitividade em futuras contratações de serviços e melhor atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público”, diz o Legislativo.

No edital da compra dos 19 iPhones modelo 17 e seis Samsung S25, era prevista também a compra de 55 aparelhos Samsung S25 modelo FE, também intermediário premium da marca, mas mais caro que o modelo A57. No entanto, a Farol JC apurou que a empresa vencedora do pregão desistiu da venda do modelo S25FE por conta do não acalçar o baixo preço antes estimado. Com a desistência, a Câmara de Rio Claro precisou fazer uma nova licitação para o modelo intermediário A57.

O Poder Legislativo de Rio Claro alega que a compra dos aparelhos em geral “proporcionará melhoria na comunicação institucional e maior eficiência na execução das atividades administrativas, especialmente aquelas que demandam mobilidade. Os aparelhos são essenciais para o atendimento da Câmara com os munícipes, bem como para comunicação interna, tendo em vista os avanços da tecnologia. Os benefícios esperados estão alinhados aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público”, justifica a Casa de Leis.