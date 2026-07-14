Residencial Bosques do Rio Claro está sendo construído pelo Governo Federal em parceria com a Prefeitura de Rio Claro

Empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e tem previsão de entrega para setembro

A Prefeitura de Rio Claro convocou as primeiras famílias do Residencial dos Bosques em Rio Claro. Ao todo, 144 pessoas cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação poderão ser contempladas com moradias populares. Os apartamentos são destinados a famílias de baixa renda, com até R$ 2,8 mil de renda bruta familiar, enquadradas na Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento é fruto de uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura, através do programa Casa Rio-clarense.

Na segunda-feira (13), uma primeira reunião foi realizada com os selecionados. Anteriormente, um edital com a lista de 588 candidatos habilitados para o processo de beneficiários havia sido publicado, a partir de uma lista inicial de 2.500 famílias. Destes, 144 foram selecionados, correspondendo ao total de unidades do conjunto residencial. Há também 48 candidatos suplentes.

A seleção dos beneficiários considerou documentações, cotas obrigatórias e critérios socioeconômicos. Entre os pontos avaliados, estão situações de habitação precária e gastos com aluguel acima de 30% da renda familiar. A classificação do Minha Casa Minha Vida também prioriza mulheres chefes de família, pessoas negras, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, indivíduos com doenças graves e histórico de violência doméstica. A homologação do processo foi validada pela Caixa Econômica Federal.

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Detalhes do empreendimento e investimento

O novo Residencial dos Bosques terá apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. As unidades possuem 44 metros quadrados, com dois quartos e uma vaga de garagem para cada morador. O secretário de Habitação, Agnelo Matos, informou que Rio Claro é a primeira cidade da região metropolitana de Piracicaba a entregar este tipo de projeto. A previsão de entrega é por volta de setembro, aguardando a conclusão da área de lazer.

Famílias que contam com pessoas com deficiência não pagarão pelos apartamentos, conforme explicou o secretário. As demais famílias deverão pagar até R$ 18 mil, em 60 parcelas mensais de R$ 300,00. O investimento total no projeto é de aproximadamente R$ 30 milhões. Deste valor, quase R$ 24 milhões são provenientes do Governo Federal. A parte do município totaliza R$ 6 milhões, sendo R$ 4,5 milhões na aquisição dos terrenos, R$ 850 mil em infraestrutura (redes de água, esgoto e drenagem urbana) e outros R$ 720 mil em incentivo fiscal.